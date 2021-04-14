СМИ: в Донбассе появились польские военные

https://static.news.ru/photo/396814bc-9d03-11eb-9b0c-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Польское подразделение военных было замечено в Донбассе. Солдаты без знаков отличия на экипировке выгрузились на железнодорожной станции Рубежное около недели назад, а затем направились к Светлодарской дуге, которая является линией обороны на стыке ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного журналиста Семёна Пегова.

Потом колона могла отправиться в Светлодарск или в Попасную. В последнем городе местные жители заметили самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион» калибра 203 мм.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае обострения вооружённого конфликта на Украине Киеву будет необходима практическая поддержка со стороны. Он подчеркнул, что в этом случае выражения обеспокоенности со стороны других государств может оказаться недостаточным. Поэтому дипломат рассчитывает на практическую поддержку Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN сказал, что Россия может в ближайшее время ввести войска на Донбасс, а Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации.

Как писал NEWS.ru, в ДНР предупредили о провокациях украинских радикалов, которые намерены устроить серию обстрелов на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.