СМИ: в Донбассе появились польские военные

Польское подразделение военных было замечено в Донбассе. Солдаты без знаков отличия на экипировке выгрузились на железнодорожной станции Рубежное около недели назад, а затем направились к Светлодарской дуге, которая является линией обороны на стыке ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного журналиста Семёна Пегова.
Потом колона могла отправиться в Светлодарск или в Попасную. В последнем городе местные жители заметили самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион» калибра 203 мм.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае обострения вооружённого конфликта на Украине Киеву будет необходима практическая поддержка со стороны. Он подчеркнул, что в этом случае выражения обеспокоенности со стороны других государств может оказаться недостаточным. Поэтому дипломат рассчитывает на практическую поддержку Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN сказал, что Россия может в ближайшее время ввести войска на Донбасс, а Киев готов дать отпор «российскому вторжению» в случае эскалации.
Как писал NEWS.ru, в ДНР предупредили о провокациях украинских радикалов, которые намерены устроить серию обстрелов на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики. Об этом заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.