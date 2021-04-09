В ДНР предупредили о провокациях украинских радикалов

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Украинские радикалы приехали на территорию Донбасса. Они намерены устроить серию обстрелов территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Таким образом, Киев попытается вызвать ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить республики Донбасса в агрессии, считают там.

Разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооружённых представителей праворадикальных организаций Украины. По нашим данным, боевики прибыли по согласованию с СБУ (Службой безопасности Украины — NEWS.ru) с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики, — цитирует Басурина РИА Новости.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ДНР Денис Пушилин заявил , что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям.