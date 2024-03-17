Взрывы прогремели в Сумской области Украины «Общественное»: в Сумской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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Взрывы прогремели в городе Ахтырке в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». По данным СМИ, город оказался обесточен. Другие подробности случившегося в сообщении не приводятся. Официальной информации об этом также нет.

В Ахтырке в Сумской области было слышно три взрыва, в городе пропал свет, — говорится в сообщении.

Согласно данным Telegram-канала «Карта воздушных тревог», отслеживающего обстановку на Украине, воздушная тревога этим утром была объявлена в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской областях Украины. К настоящему моменту тревога отменена.

Ранее в Одессе на юге Украины, где до этого уже была объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы. В городе работала система ПВО, первый грохот прозвучал приблизительно час назад. По данным онлайн-карты, тревога в регионе была объявлена с 00:17 мск.

В минувшую пятницу, 15 марта, в Одессе также прозвучали взрывы. В местных пабликах пишут, что слышали один из них в районе Ильичевска, он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла. Взрывов было два с разницей в несколько минут.