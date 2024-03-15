В Одессе прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе прозвучали взрывы, сообщает украинское издание «Страна». В местных пабликах пишут, что слышали один из них в районе Ильичевска, он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла. По информации издания «Общественное. Новости», взрывов было два с разницей в несколько минут.

В ночь на 15 марта серия взрывов прогремела на территории Киева. Местные власти официально информацию не подтверждали. В городской военной администрации сообщали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучала в самом Киеве, Киевской и Черниговской областях.

Накануне несколько взрывов прогремело в Харьковской области на востоке Украины. Их слышали в Чугуеве. В пяти областях страны была объявлена воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрыве в Сумах на севере Украины. Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. Перед этим в области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных беспилотников.

В начале недели сообщалось о ликвидации бойцов Сил специальных операций Украины во время ракетного удара Вооруженных сил России по позициям украинской армии в Одесской области. Были поражены и операторы безэкипажных катеров. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.