В Одессе прозвучали взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Звуки взрывов слышны в Одессе на юге Украины, где до этого уже была объявлена воздушная тревога, передало украинское издание «Страна». Местные власти не прокомментировали информацию.

Уточняется, что в городе работают системы ПВО, первый грохот прозвучал приблизительно час назад. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в регионе звучит с 00.17 мск.

Позавчера, 15 марта, в Одессе также прозвучали хлопки. В местных пабликах пишут, что слышали один из них в районе Ильичевска, он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла. По информации местных СМИ, взрывов было два с разницей в несколько минут.

Кроме того, в ночь на 15 марта серия характерные звуки раздались и на территории Киева. Местные власти официально информацию не подтверждали. В городской военной администрации рассказали о работе систем противовоздушной обороны рядом с украинской столицей. Воздушная тревога звучала в самой столице, Киевской и Черниговской областях.

Перед этим несколько взрывов прогремело в Харьковской области на востоке Украины. Их слышали в Чугуеве. В пяти областях страны была объявлена воздушная тревога. Сообщалось и о хлопке в Сумах на севере Украины. Подробности не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. Перед этим в области объявили воздушную тревогу в связи с приближением группы ударных беспилотников.