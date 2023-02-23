Взрыв прогремел в центре Одессы Опубликовано фото взрыва в Одессе

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Одесса, архивное фото

В Одессе прогремел взрыв, как сообщают украинские СМИ, он произошел в центре города. В Сети появились снимки с предполагаемого места происшествия. Подробности о произошедшем пока не известны.

На кадрах, которые появились в соцсетях, изображен столб черного дыма, поднимающийся в небо. Предположительно, в одном из домов мог произойти пожар.

СМИ отмечают, что сигналов воздушной тревоги перед этим в Одесской области не звучало. Информации о прилетах также не поступало.

Тем временем поступают сообщения о взрывах в Киеве. По данным украинских СМИ, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Утром 22 февраля сирены воздушной тревоги сработали по всей территории Украины. СМИ сообщали, что население оповестили об угрозе ракетных ударов после того, как в Белоруссии в воздух подняли авиацию. Одновременно с этим в России в ряде регионов воздушная тревога прозвучала в эфире радиостанций, что оперативно опровергли в МЧС, назвав причиной фейковой информации хакерскую атаку. СМИ сообщали, что сигнал перехватили хакеры, которым удалось взломать спутник Eutelsat W4.