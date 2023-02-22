В МЧС объяснили воздушную тревогу в регионах В МЧС объяснили воздушную тревогу в регионах кибератакой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России опровергло объявления о воздушной тревоге по радио в некоторых регионах. В Telegram-канале ведомства сказано, что на серверы коммерческих радиостанций страны была совершена хакерская атака, из-за чего в эфир попало сообщение об угрозе ракетного удара.

Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках, — сообщили в МЧС.

Ранее по радио в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По информации Mash, сообщение прозвучало из-за того, что хакеры взломали спутник спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы.

В ноябре в Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога. Власти сообщали, что это штатная проверка систем оповещения, а именно его технического состояния. В рамках инспектирования задействовали телевидение и радиовещание.