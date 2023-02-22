Самолеты в Белоруссии спровоцировали воздушную тревогу по всей Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, как свидетельствует онлайн-карта по отслеживанию ситуации в регионах страны. По данным СМИ, сирены сработали после взлета российской авиации с территории Белоруссии — истребителя и самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

Согласно данным на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны около 10:05 по московскому времени.

В ночь на 22 февраля украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре и Сумах, а также о прилетах в пригороде Херсона и на территории самого города.

Ранее СМИ сообщали, что утром 22 февраля воздушная сирена прозвучала в радиоэфире в нескольких регионах России. Предупреждение об «угрозе ракетного удара» с призывом «немедленно проследовать в укрытие» вместе с сиреной услышали по радио в том числе жители Подмосковья, Белгорода, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.

Предположительно, радиосигнал перехватили хакеры, взломавшие спутник Eutelsat W4. В МЧС вскоре опровергли воздушную тревогу и заявили, что это произошло из-за кибератаки на серверы коммерческих радиостанций. В ведомстве призвали россиян следить за информацией в официальных источниках.