Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам

Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам Yle: два человека погибли при взрыве фургона в финской коммуне Йоройнен

В финской коммуне Йоройнен, расположенной в регионе Северное Саво, произошел мощный взрыв фургона. Инцидент случился на территории местной гостиницы, в результате происшествия погибли два человека, проинформировали источники телерадиовещательной компании Yle.

В муниципалитете Йоройнен региона Северное Саво фургон вспыхнул со взрывом на территории отеля... вскоре после полудня в субботу. На месте пожара обнаружены тела двух погибших, — указано в сообщении.

По данным полиции Финляндии, территория отеля была немедленно оцеплена правоохранительными органами для проведения следственных мероприятий. Взрывной волной был поврежден фасад здания гостиницы, а также выбиты окна в нескольких номерах. Часть обломков транспортного средства оказалась на крыше отеля.

Фургон, принадлежавший рабочим, был полностью уничтожен — от транспортного средства остался только остов. Расследование причин происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что на промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа, где внезапный взрыв спровоцировал масштабное возгорание.