Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 03:15

Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам

Yle: два человека погибли при взрыве фургона в финской коммуне Йоройнен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В финской коммуне Йоройнен, расположенной в регионе Северное Саво, произошел мощный взрыв фургона. Инцидент случился на территории местной гостиницы, в результате происшествия погибли два человека, проинформировали источники телерадиовещательной компании Yle.

В муниципалитете Йоройнен региона Северное Саво фургон вспыхнул со взрывом на территории отеля... вскоре после полудня в субботу. На месте пожара обнаружены тела двух погибших, — указано в сообщении.

По данным полиции Финляндии, территория отеля была немедленно оцеплена правоохранительными органами для проведения следственных мероприятий. Взрывной волной был поврежден фасад здания гостиницы, а также выбиты окна в нескольких номерах. Часть обломков транспортного средства оказалась на крыше отеля.

Фургон, принадлежавший рабочим, был полностью уничтожен — от транспортного средства остался только остов. Расследование причин происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что на промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа, где внезапный взрыв спровоцировал масштабное возгорание.

взрывы
Финляндия
погибшие
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британские «солдаты удачи» ликвидированы на Рубцовском направлении
Взрыв фургона у отеля в Финляндии привел к жертвам
«Максимальное давление»: в Британии озвучили новый план Трампа по Украине
Полиция нагрянула в одесский клуб из-за русских песен
Пожар разгорелся в Туапсе из-за атаки ВСУ
Атака ВСУ на Краснодарский край 2 ноября: взрывы, повреждения, что известно
«Получит то, чего хочет»: в США сделали громкое заявление о России
Трехлетняя девочка погибла во время купания на европейском курорте
Поход за очередным чемпионством? ЦСКА уничтожил команду из топ-4
Мощный взрыв прогремел на заводе в Иране
Фильм Андреасяна, жизнь после болезни, ТЭФИ: где сейчас Костомаров
Еще два российских аэропорта закрылись для пассажиров
«Это будет жестко»: Трамп пригрозил Нигерии вторжением
Гороскоп на 2 ноября: успех Овна и тест на терпение для Тельца
Песни на русском, помощь ВСУ, любовь к Америке: как сейчас живет Наргиз
Приметы 2 ноября: Артемьев день — квасим капусту и отказываемся от картошки
Жителей одного российского города предупредили об атаке БПЛА
«Борец» за трезвость: архангельский дружинник расчленил топором семь женщин
Комбриг ВСУ попытался свалить вину за гибель своих солдат на других
Тренер ЦСКА оценил игру своей команды против «Локомотива-Кубани»
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.