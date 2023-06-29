ВВС Украины сообщили, откуда берут данные о российских бомбардировщиках Советник командования ВВС Украины Игнат: данные о российской авиации дает Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-22

Западные партнеры предоставляют Киеву данные о взлете российской стратегической авиации с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат во время телемарафона. По его словам, у ВСУ есть широкий спектр радиолокационного оборудования, но большой проблемой является оборона от ракет с баллистическими траекториями.

Основа стратегической авиации – тяжелые бомбардировщики.

Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами, — сказал он.

Ранее министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев рассказал, что Киев ведет переговоры с представителями ОПК Запада об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Глава ведомства уточнил, что речь идет в том числе об открытии предприятий на территории Украины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно» после победы Украины. Глава ведомства добавил, что, если Украина потерпит поражение, значит «помощи было недостаточно».