Вучич созвал Совет безопасности после угроз из Косово

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в экстренном порядке созвал национальный Совет безопасности после угроз властей Косово силой убрать баррикады на севере республики, сообщает РТС. Заседание совета назначено на 19:00 (20:00 по московскому времени). После этого Вучич планирует выступить с обращением к жителям Сербии.

Члены ROSU в полном вооружении и на бронетехнике вошли в здание большой плотины на озере Газиводе, выгнали охрану и сорвали находящиеся там сербские флаги. Север Косово и Метохия по-прежнему блокирован гражданами и полицией. Переходы Яринье и Брняк невозможно пересечь ни пешком, ни на машине. Мирные на баррикадах. Президент Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности в 19:00, после чего выступит перед общественностью, — говорится в сообщении СМИ.

Ранее премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог баррикады косовских сербов на севере края. Он также призвал гарантировать свободу передвижения в регионе.

Полиция Косово сообщила о трех перестрелках на севере края в ночь на 11 декабря. Инциденты со стрельбой произошли в районе озера Газиводе на пути к КПП «Брняк». По данным правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Информации о пострадавших нет.

Накануне на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.