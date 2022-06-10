Вучич: Шольц потребовал от Сербии ввести санкции против России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц беседует с президентом Сербии Александром Вучичем

Канцлер Германии Олаф Шольц настоятельно потребовал от Сербии присоединиться к санкциям против России, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после встречи с главой ФРГ в Белграде. Он добавил, что Белград в ответ высказал свою позицию о ситуации вокруг Косова, рассказал о подготовке к зиме, а также обратил внимание на традиционные отношения с Россией, передает N1.

Мы говорили об общей политической ситуации в Европе и мире, и он открыто и решительно потребовал, чтобы мы присоединились к санкциям​, — сказал Вучич.

Помимо этого, глава Сербии поблагодарил немецкого коллегу за помощь в области энергетики и добычи полезных ископаемых.

В мае глава Сербии заявлял, что Белград будет сопротивляться введению санкций против РФ столько, сколько это будет возможно, однако не исключил, что ситуация может поменяться в будущем. При этом, по его словам, отказ от присоединения к антироссийским рестрикциям обходится стране очень дорого, и он это осознает.

Ранее днем Шольц назвал еще одно условие для вступления Сербии в Евросоюз. Немецкий политик настаивает на том, чтобы Белград подписал с Косово всеобъемлющий договор по признанию суверенитета самопровозглашенной республики.