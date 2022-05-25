Вучич: введение санкций против России сейчас невозможно

Президент Республики Сербия Александр Вучич / Фото Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белград не готов вводить санкции против Москвы в нынешних реалиях, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передаёт РИА Новости. Тем не менее он уточнил, что ситуация может поменяться в будущем. Вучич ранее отмечал, что Белград не будут вводить антироссийские санкции как можно дольше.

Сейчас не существует такой возможности. Что будет в будущем я не знаю, что принесёт эта жизнь и как всё будет выглядеть — мне неизвестно. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого, — ответил Вучич журналистам на вопрос о рестрикциях в отношении РФ.

Сербский президент накануне раскритиковал всемирный форум в Давосе. По его мнению мероприятие перестало быть местом, где можно услышать разные мнения, поскольку теперь там господствует исключительно западная точка зрения. Он подчеркнул, что весь форум окрашен в цвета украинского флага.

15 мая Александр Вучич уже заявлял, что власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Отказываясь вводить ограничения, Белград несёт большой ущерб, но Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику, пояснил Вучич.