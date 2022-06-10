Сербии поставили условие для вступления в ЕС Шольц: Сербия не вступит в ЕС без признания независимости Косово

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Косово Альбин Курти дают пресс-конференцию после своих переговоров

Сербия не сможет вступить в Евросоюз без обоюдного признания независимости Республики Косово со стороны Белграда и Приштины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе рабочей поездки на Западные Балканы, передает Радио и телевидение Косово. По его словам, власти Косово и Сербии должны принять всеобъемлющий договор по признанию суверенитета самопровозглашенной республики. Шольц отметил, что только в этом случае Сербия может рассчитывать на вхождение в состав ЕС.

Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания [самопровозглашенного] Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую, — заявил Шольц.

13 мая глава сербского МИД Никола Селакович сообщил, что четыре страны проинформировали Сербию о том, что отозвали признание независимости самопровозглашённой Республики Косово. По словам Селаковича, таким образом страна намерена «дать шанс» Совету Европы не начинать процедуру приема Косово, несмотря на то что Сербию буквально вынуждают принять нарушение её территориальной целостности.

Республика Косово является частично признанным государством, расположенным на Балканском полуострове. Его независимость была провозглашена 22 сентября 1991 года. По конституции Сербии, Косово входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия. При этом под контролем Белграда находится большая часть региона.