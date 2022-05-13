МИД Сербии: четыре страны отозвали признание Косово

Фото Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Ещё четыре страны проинформировали Сербию о том, что отозвали признание независимости самопровозглашённой Республики Косово, сообщил по итогам заседания Совета национальной безопасности Сербии глава сербского МИД Никола Селакович. Какие государства имеются в виду, он не уточнил, сообщает ТАСС.

Как глава МИД я передал президенту ноты четырёх стран, которые отозвали признание Косово, а Совет национальной безопасности предоставил президенту возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент, — заявил министр.

По словам Селаковича, таким образом страна намерена «дать шанс» Совету Европы не начинать процедуру приёма Косово, несмотря на то что Сербию буквально вынуждают принять нарушение её территориальной целостности. Он сообщил, что над предоставлением логистической поддержки Приштине работают как минимум две крупные страны.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин резко осудил поставки Великобританией оружия в Косово, назвав это «недружественным шагом» по отношению к Сербии и «вооружением террористов». В свою очередь политолог Тимофей Бордачёв предположил, что таким образом США и Великобритания хотят напугать Евросоюз и напомнить сербскому лидеру Александру Вучичу о других рычагах давления, помимо экономических.