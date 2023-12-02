Мыши начали «наступление» на позиции украинских военных ВСУ показали видео с нашествием мышей на окопы и военную форму

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины сообщили, что страдают от нашествия мышей, которые кишат в окопах и военной форме, передает Telegram-канал «Политика страны». На опубликованных кадрах видно, что грызуны сбились в стаю под лежанкой одного из бойцов, ползают по проводам и обуви, отдельные особи бегают по столу, залезая в упаковки из-под еды.

Вот такое вот бывает. Наступить бы туда, — сказал за кадром один из солдат.

Также украинские бойцы отметили, что им буквально приходится вытряхивать мышей из своей одежды. По их словам, грызуны часто скапливаются в военной форме и гнездятся там.

Ранее корреспондент радио DR на Украине Матильда Кимер заявила, что солдаты украинской армии пали духом из-за того, что им нечем воевать с Россией: склады ВСУ наполовину пусты, патронов и боеприпасов не осталось. По словам журналистки, больше всего военных угнетает, что запасы русских кажутся неисчерпаемыми. Она отметила, что в прошлом году украинские солдаты демонстрировали менее пессимистичный настрой. Однако теперь боевые действия зашли в тупик, а перспективы прогресса со стороны ВСУ невелики, поэтому военнослужащие почти не видят благополучного исхода, указала корреспондент.