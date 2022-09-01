ВСУ попытались захватить Запорожскую АЭС Минобороны РФ сообщило о попытке захвата ЗАЭС десантом ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Утром 1 сентября две диверсионные группы ВСУ до 60 человек на cеми лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку зaхвата электростанции, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что приняты меры по уничтожению высадившегося у ЗАЭС украинского деcанта, в том числе с применением армейской авиации.

Провокация киевского режима с высадкой десанта направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, заявили в МО РФ. В ведомстве добавили, что 4 украинских снаряда в ходе обстрела разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС, — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.

Накануне член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на фоне усиления обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, у властей для этого есть необходимый опыт. Рогов отметил, что Киев может постараться сорвать визит экспертов МАГАТЭ, потому что идет обстрел не только Энергодара и самой станции, но и линии боевого соприкосновения.