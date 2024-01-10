ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Харькове

Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские силы во время ночных ударов поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, он располагался на территории недействующего детского лагеря. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В Харькове в ходе ночных ударов был накрыт пункт временной дислокации украинских боевиков. Местная администрация подтвердила поражение объектов на территории недействующего детского лагеря, — говорится в сообщении журналиста.

Ранее капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России. По его мнению, сроки начала операции остаются неизвестными. Также он отметил, что атаки ВСУ по территории России можно сократить и без начала операции. Для этого в том числе нужно усилить средства ПВО.

В то же время военкор Александр Коц считает, что защитить Белгород от обстрелов со стороны Украины не получится без взятия Харькова. Он отмечает, что расстояние между двумя городами по прямой составляет примерно 70 километров. При этом максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS достигает 84 километра. Это дает возможность бить по российскому городу из городской застройки.