«Вред стране»: в Грузии объяснили отказ от запрета на авиасообщение с РФ Каладзе: Грузия не запретит авиасообщение с РФ исходя из своих интересов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грузинские власти не станут вводить запрет на авиасообщение с Россией, поскольку действуют исходя из интересов своего государства, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. Он добавил, что Тбилиси также не присоединится к международным санкциям против Москвы, передает РИА Новости.

Что касается прекращения полетов, присоединения к санкциям, то мы действуем исходя из интересов нашей страны... Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране, — сказал Каладзе журналистам.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия заявил, что для улучшения отношений между Тбилиси и Киевом украинское руководство выступает за прекращение возобновленного в 2023 году авиасообщения между Грузией и Россией и требует освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Он добавил, что Грузии также необходимо прекратить помогать России уклоняться от санкций стран Запада. После этого, подчеркнул он, «нормализация отношений будет проходить легко».

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил, что условия Киева для нормализации отношений с Тбилиси вызывают сожаление. По его словам, для этого Украина «делает не то, что должна».