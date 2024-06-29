Врач-анестезиолог фотографировал голых детей, которых лечил DM: в Британии анестезиолог снимал голых детей-пациентов и получил 12 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Британии врач-анестезиолог Национальной службы здравоохранения тайно делал непристойные фотографии детей, которых он лечил, пишет Daily Mail. По данным издания, 46-летний специалист также снял женщину, которой делал наркоз. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

Вы нанесли непоправимый ущерб доверию общества к медицинской профессии, — сказал судья, вынося приговор.

Как пишет издание, речь идет о докторе Эдварде Финне. Отмечается, что после того как правоохранители задержали преступника, ничего не подозревающий член его семьи обнаружил изображения детей на компьютере Финна.

Я пытался остановиться, но не могу. Я не болен, но не могу остановиться, — сказал Финн полицейским.

Мужчина также попытался совершить суицид, он даже написал прощальное сообщение семье. По словам Финна, ему «было приятно» фотографировать жертв, но он «не причинял никому физической боли». Всего при обыске у обвиняемого нашли более тысячи изображений детей откровенного сексуального содержания, сообщила прокурор Виктория Роуз на слушаниях по вынесению приговора.

На некоторых фотографиях обнаженных детей они выглядели явно расстроенными, было несколько случаев, когда молодых девушек приковывали к кровати, — сказала она.

Ранее в селе Мышкино Можайского городского округа полицейские задержали 52-летнего сотрудника детского пансиона. Мужчину подозревают в совращении несовершеннолетних воспитанников приюта. Арест произошел после того, как 17-летний воспитанник рассказал родным о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны мужчины.