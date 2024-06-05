«Трогал за интимные части тела»: воспитателя приюта обвиняют в педофилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

1 июня полицейские задержали в селе Мышкино Можайского городского округа 52-летнего Бориса В. — сотрудника детского пансиона. Мужчину подозревают в совращении несовершеннолетних воспитанников приюта. О чем рассказали потерпевшие, что известно о педагоге, какое наказание ему грозит — в материале NEWS.ru.

Что рассказали пострадавшие

Полиция задержала Бориса В. после того, как его 17-летний воспитанник рассказал родным о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны мужчины. По словам юноши, «старший воспитатель трогал его за интимные части тела и просил прикоснуться к его половому органу».

Молодой человек уточнил, что Борис В. якобы домогался его около четырех месяцев — с декабря 2021-го по март 2022 года. По словам потерпевшего, обычно мужчина совершал непристойные действия с подростками либо в комнате, где он жил, либо в помещении воспитанников, когда все остальные несовершеннолетние уходили на прогулку.

После задержания полицейские начали проверку в отношении педагога, в ходе которой стало известно еще об одном пострадавшем. По словам второго юноши, впервые воспитатель якобы приставал к нему еще в 2014 году. На тот момент мальчику было семь лет.

Домогательства, по версии следствия, продолжались четыре года — до 2017-го. Все это время мальчик терпел «повышенное внимание» со стороны воспитателя и никому не рассказывал о его непристойном поведении. Несовершеннолетний боялся, что ему не поверят и выгонят из пансиона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое наказание грозит воспитателю пансиона

Борис В. был арестован на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по статьям 135 (развратные действия) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Адвокат Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что строгость наказания будет зависеть от того, сколько лет было пострадавшим в момент совершения преступления.

«Если потерпевшему было от 12 до 14 лет, то наказание за развратные действия — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а за насильственные действия сексуального характера — от 12 до 20 лет лишения свободы», — объяснил адвокат.

Если пострадавшим на момент совершения преступления было от 14 до 16 лет, то по первой статье наказание составит до 3 лет лишения свободы, а по второй — от 8 до 15 лет тюрьмы.

«В связи с тем, что подобные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких, срок по статье „Насильственные действия сексуального характера“ отбывают в колониях строгого режима», — добавил Салкин.

Что известно о задержанном преподавателе

На сайте пансиона говорится о том, что Борис В. — «профессиональный капитан речного флота». Он обучал воспитанников пансиона парусному спорту, периодически организовывал для ребят туристические походы, в том числе и водные, и участвовал в них.

Мужчина занимал в учреждении несколько должностей: работал водителем, автомехаником, а также был ответственным по хозяйственной работе. По данным MK.RU, Борис В. пользовался у подопечных большим авторитетом.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как воспитывают детей в пансионе

Пансион был создан в 2004 году для оказания помощи детям из Москвы, которых бросили родители, говорится на сайте организации. Учредителем приюта был отец Дмитрий Смирнов — настоятель храма Успения Божией Матери в Мышкино, а первым директором — Татьяна Рогова. Позднее она приняла постриг и стала монахиней Митрофанией, а пансион возглавила Ирина Горюнова.

Администрация приюта уделяла большое внимание православному воспитанию детей. Как сообщается на сайте пансиона, его основной задачей является «создание для детей духа семьи, которого кровные родители их лишили». Воспитанники приюта регулярно участвуют в богослужениях, поют на клиросе, читают божественные тексты, а также совершают паломничества к святым местам. С момента основания из учреждения выпустились более 120 мальчиков и девочек.

Где еще совершали преступления против половой неприкосновенности детей

16 мая полиция задержала в Череповце Вологодской области 21-летнего студента четвертого курса Череповецкого государственного университета. Его подозревают в совращении учеников школы, где он работал учителем труда.

По данным следствия, пострадавшими оказались ученики шестого и восьмого классов. Трудовик, предположительно, совращал школьников в течение двух лет — с весны 2022-го по декабрь 2023 года. Следствие считает, что он разговаривал с подростками на интимные темы и занимался с ними оральным сексом. Такие встречи, как правило, проходили в учебном классе. Мужчине предъявили обвинение по статье «Развратные действия».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

22 апреля полиция задержала в Санкт-Петербурге 24-летнего дворника школы. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что он, предположительно, приглашал подростков к себе домой и домогался их. Пострадавшими по делу проходят двое учеников в возрасте 12 и 13 лет.

«Установлено, что в период с февраля по март 2024 года по месту своего проживания мужчина совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Вечером 22 апреля его задержали у дома 59 на Бестужевской улице», — уточнили в ведомстве.

Заявление в полицию написала мать одного из пострадавших. Против дворника было возбуждено уголовное дело по статьям о развратных действиях, а также о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

В апреле в Москве жертвой педофила стал детсадовец. Мужчина под ником популярного блогера Влада А4 добавился к ребенку в друзья в соцсетях. Он пообещал мальчику снять его в своем новом видео. Условием для участия в ролике были фотографии несовершеннолетнего, в том числе в обнаженном виде.

Мальчик отправил преступнику свои фотографии. Педофил стал требовать у ребенка другие интимные изображения, угрожая распространить в соцсетях ранее присланные кадры. Кроме того, он угрожал убить мать мальчика. В итоге ребенок рассказал о произошедшем матери, но преступник успел удалить всю переписку. Женщина обратилась в полицию с просьбой найти злоумышленника.

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