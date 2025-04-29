«Возможность эскалации»: Макрон заявил об усилении давления на Россию Макрон: давление Запада на Россию усилят в ближайшие 8-10 дней

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Эммануэль Макрон

В ближайшие восемь-десять дней давление Европы на Россию будет усилено с целью достижение прекращения огня на Украине, заявил в интервью изданию Paris Match президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что надеется на скорое наступление перемирия.

Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины. Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня, — подчеркнул французский политик.

По словам Макрона, Европа должна проявить единство в этот период, так как грядущие две недели будут решающими для дипломатических усилий и усиления санкционного давления. Также он выразил уверенность, что смог убедить США в необходимости ужесточения мер, чтобы подтолкнуть Россию к согласию на прекращение огня.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился поведением Макрона, который положил руку на плечо Зеленскому во время похорон папы Франциска. По мнению политика, такой жест был намеком на отказ от мирных инициатив Трампа.

До этого тысячи граждан Франции вышли на акцию, направленную против вовлечения страны в украинский конфликт. Организатором акции выступила партия «Патриоты». Участники акции скандировали «Макрон, уходи в отставку!», «Мы не будем умирать за Украину», «Французы за мир» и «Остановите НАТО!».