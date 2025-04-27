«Уходи в отставку!»: тысячи французов вышли на митинг против Макрона В Париже проходит митинг против участия Франции в конфликте на Украине

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Тысячи граждан Франции вышли на акцию, направленную против вовлечения страны в украинский конфликт, передает Telegram-канал SHOT. Организатором акции выступила партия «Патриоты».

Люди собрались на площади Пале-Рояль в Париже и центральных улицах. Участники акции скандируют «Макрон, уходи в отставку!», «Мы не будем умирать за Украину», «Французы за мир» и «Остановите НАТО!».

Ранее эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказал, что во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ему «не следует здесь находиться». После этого вместо трех стульев на месте переговоров остались лишь два.

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон должен уйти в отставку после унижений американского лидера в Ватикане. По мнению политика, глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах. А лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо возмутило поведение Макрона, который положил руку на плечо Зеленскому во время похорон папы Франциска. По мнению политика, такой жест был намеком на отказ от мирных инициатив Трампа.