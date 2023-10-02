Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Киеве, следует из данных онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины. Сирены звучат также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях.

Местные власти объявили тревогу в Киеве в 4:04 часов по московскому времени, а с 3:52 часов — в ряде других регионах страны. О причинах включения предупреждений не сообщалось.

Ранее днем 30 сентября в подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы. В областной администрации сообщили, что два ракетных удара были нанесены по территории Матвеевской ОТГ. По предварительной информации, был поврежден объект критической инфраструктуры, пять человек получили ранения.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. По их данным, две серии взрывов были слышны в городе Кривой Рог. В Одессе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы. Речь шла о гостинице в районе порта Одессы. До этого сообщалось о взрывах в Киевской области. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на большей части территории страны, кроме Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областей Украины.