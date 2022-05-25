Кирилл Николаев

«Вопрос цены»: политолог дал прогноз, выберет ли Венгрия сторону России Политолог Асафов объяснил, от чего зависит решение Венгрии по выбору между Россией и США

25 мая 2022 в 13:10 Автор: Кирилл Николаев

Президент России Владимир Путин (слева) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи / Фото Kremlin Pool/Global Look Press