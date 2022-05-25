Венгрия объективно взвесит все экономические преференции и возможные потери, а затем решит, какую сторону выбрать — быть с Евросоюзом США или с Россией и Китаем, заявил NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его словам, среди европейцев пока никто не хочет услышать венгерскую позицию.
Мы живем в мире нового прагматизма. Конечно, Венгрия понимает, что бесконечно справляться не может. Вопрос цены. Я думаю, что Венгрия взвесит объективно все экономические и прочие преференции, а также возможные потери и примет решение, когда будет пространство для обсуждения. Пока с Венгрией никто особо общаться не собирается, ее хотят просто принудить присоединиться к давлению на Россию — и все. Сказать, что она сможет сделать какой-то однозначный выбор, сложно, потому что даже Китай при всей позиции страны сделать это не может, — полагает Асафов.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне конфликта на Украине. По его словам, мир пребывает на пороге экономического кризиса. Орбан заявил, что чрезвычайное положение даст венгерскому правительству «пространство для манёвра и способность к своевременной реакции» на последствия военного конфликта на Украине.
По мнению Асафова, слова Орбана могут иметь двойное значение — общеевропейское и венгерское. Общеевропейская концепция подразумевает выделение оперативной помощи Украине и украинским беженцам, а венгерский вариант логичен с точки зрения решения местных властей по блокированию шестого пакета санкций против России.