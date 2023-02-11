Вооруженный мужчина попытался сорвать конкурс красоты в Бельгии Sudinfo: конкурс красоты в Бельгии оказался под угрозой срыва из-за вооруженного мужчины

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia

Неизвестный угрожал совершить нападение во время финала конкурса красоты «Мисс Бельгия», сообщает издание Sudinfo. Злоумышленник был вооружен и одет в бронежилет. Полицейским удалось его задержать. Мероприятие должно было пройти в субботу, 11 февраля, в городе Де Панн на побережье Северного моря.

Финал национального бельгийского конкурса красоты был назначен на 20:30 по местному времени (22:30 мск) и должен был пройти в театре Проксимус. После поступления сообщения об угрозах туда прибыли несколько десятков полицейских. Нападения удалось избежать, но начало мероприятия задержали.

По данным агентства Belga, задержанным оказался мужчина 40 лет. При себе у него имелся пистолет. Вторую единицу оружия нашли в машине подозреваемого. Всех гостей и участников мероприятия эвакуировали. По данным агентства, в настоящее время неизвестно, состоится ли финал конкурса.

В свою очередь бельгийский сайт DH сообщил, что организаторы решили не отменять конкурс, но он пройдет под усиленной охраной.

Ранее сообщалось, что жительница Удмуртии Елена Максимова завоевала титул «Миссис Вселенная — 2022». Таким образом, 34-летняя модель стала первой гражданкой РФ, которая удостоилась такого звания. Ей удалось обойти 120 конкуренток из КНР, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других стран.

До этого российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы. Мероприятие прошло в американском городе Новый Орлеан. В полуфинал вышли 86 участниц. В финал прошли только 16 из них.