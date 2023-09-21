Военный эксперт рассказал, как лишить Украину АЭС без катастрофы Военэксперт Раевский: без подстанций украинские АЭС не смогут передавать энергию

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На Украине сегодня остаются три работающих атомных электростанции, и в случае необходимости российские военные могут вывести их из строя, не допустив при этом экологической катастрофы, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» сооснователь КБ «Валькирия» по сборке БПЛА Дмитрий Раевский. По его словам, армия России уже применяет такой способ, как уничтожение подстанций и узлов управления потоками электричества.

Сами генерирующие мощности электростанции выводить из строя нет никакой необходимости. Достаточно уничтожить подстанции и узлы управления потоками электричества. Благодаря этому система будет разрушена полностью, окончательно и бесповоротно, — объяснил эксперт.

Он также добавил, что уничтожить любую электростанцию крайне сложно. Она большая, и оборудование находится в цехах. Поэтому более эффективными являются удары по силовым подстанциям и по узлам распределения электроэнергии.

Подстанции находятся на открытом воздухе. Они небольшие. Одной ракеты «Калибр» или гиперзвукового «Кинжала» хватит, чтобы уничтожить такой объект целиком. <...> Тогда электростанции, даже вырабатывая электричество, не смогут никому его отдать, — рассказал специалист.

Ранее в Киеве сообщили о повреждениях энергообъектов в западном и центральном регионах Украины. По данным «Укрэнерго», в результате ударов, которые были нанесены 21 сентября, частично обесточены Ровенская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области.