Военный эксперт предсказал провокацию ВСУ в зоне СВО перед саммитом НАТО Военный эксперт Михайлов предсказал провокацию со стороны Украины перед саммитом НАТО

Фото: МО Украины

Власти Украины и ВСУ могут совершить провокацию в зоне проведения специальной военной операции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы увеличить шансы на вступление в Альянс, считает военный эксперт Евгений Михайлов. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что любые подобные действия будут поддержаны Западом, который ждет прорыва украинской армии при контрнаступлении.

В преддверии натовского саммита в Вильнюсе можно с большой вероятностью предположить, что Украина предпримет некие экстраординарные провокации на линии боестолкновения. Я не сомневаюсь в том, что, вполне вероятно, это будет одобрено западными кураторами, — пояснил эксперт.

По словам Михайлова, это может быть провокация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он напомнил, что на Украине некоторое время говорили о возможном подрыве ЗАЭС российскими войсками, но позже такие сообщения стали появляться в информационном поле реже. Эксперт связывает это с вероятной подготовкой подрыва электростанции ВСУ.

Кроме того, стали появляться сообщения о наличии у Украины собственного химического оружия, которое, вероятнее всего, было разработано странами НАТО и США, отметил Михайлов. Он уточнил, что на территории Украины есть около десятка биолабораторий двойного назначения.

В любом случае Украина должна что-то продемонстрировать: либо прорыв на фронте, чего не происходит, либо же какой-то жесткий удар по российским войскам, который вызовет страшные последствия, — пояснил эксперт.

Михайлов заключил, что российская разведка работает, а ВС РФ не ждут от украинской армии соблюдения норм после нарушения мирных конвенций неприменения того или иного оружия. При этом ни одна провокация не станет для НАТО поводом принять Украину в свои ряды на ближайшем саммите, заключил эксперт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что НАТО отказалась от соблюдения условий плана действий по членству государства в Альянсе. По его словам, теперь настал подходящий момент для обсуждения вопроса приглашения Украины в организацию.