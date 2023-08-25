Военкор Сладков рассказал о важности имитационных целей на фронте

Фото: МО Украины

Военкор Александр Сладков оценил появление у Вооруженных сил Украины (ВСУ) имитационной техники для обмана «Ланцетов» и артиллерии российских войск. В своем Telegram-канале он поясняет, что и в России была идея обеспечить подобной техникой боевые части, однако планы не были реализованы.

Когда-то за год до СВО начальники решили, что 10% техники наших боевых частей могут (должны?) быть маскировочные-имитационные. Но этого не случилось. Жаль. Супостат на такие вещи болт не забивает, — написал он.

Комментарий военкора посвящен информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» о том, что Вооруженным силам Украины поставили 260 высококачественных макетов техники для обмана «Ланцетов» и артиллерии. Авторы утверждают, что так украинские инженеры намерены заставить российских бойцов тратить высокоточные снаряды и беспилотники, принимая их за настоящую боевую технику, так как макеты полностью повторяют внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Сладков обращается к истории и вспоминает битву вьетнамцев с Французским иностранным легионом.

Китайские инструкторы обучили армию Хошимина использовать имитацию (фейерверки вместо пушек) и маскировку для обмана французских артиллерийских разведчиков. Короче, вещь архиважная, но не для нас, — констатирует военкор.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры успешного удара «Ланцетом» в районе Урожайного. По его словам, ВС РФ уничтожили замаскированное орудие М777 Вооруженных сил Украины.