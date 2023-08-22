Опубликованы кадры уничтожения американской гаубицы российским дроном

Фото: МО РФ

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения замаскированного орудия М777 Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что российские военные нанесли удар «Ланцетом» в районе Урожайного.

На кадрах видно, как дрон поражает установку, после чего происходит детонация боевого комплекта и в воздух поднимаются клубы дыма.

Ранее российские бойцы уничтожили американские БМП Bradley на Запорожском направлении. Их поразили ручным противотанковым гранатометом по пути к российским окопам.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении. Выявлять цели и корректировать огонь танкистам помогали операторы беспилотников.

На видео, которое опубликовали военкоры, оператор квадрокоптера обнаруживает местонахождение противника в многоэтажном доме, передает координаты цели экипажу танка, тот наносит прицельный удар. В результате стена здания, где засели бойцы ВСУ, рушится.

Во вторник, 22 августа, в Минобороны РФ рассказали об ударе по ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского артиллерией и авиацией. Были поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ.