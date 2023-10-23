Военкор рассказал об успехах ВС России под Авдеевкой Военкор Сладков: «зэтовцы» проломили оборону ВСУ у Авдеевки

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие переломили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, они продемонстрировали верх мужества, стойкости и боевого профессионализма.

«Зэтовцы» проломили оборону ВСУ, пропустили сквозь свои порядки наши наступающие отряды. Потом, когда враг, контратакуя, пытался смести наши ряды, двигаясь «на плечах» отходящей русской пехоты, «зэтовцы» жестоко взяли их на штыки и отбросили, — сообщил военкор.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что российские силы оттеснили противника от железной дороги у Клещеевки. По его словам, ВСУ понесли серьезные потери в личном составе и технике на участке фронта, который является ключевым на южном фланге Артемовска.

Перед этим Гагин заявил, что за последние две — три недели украинские войска потеряли несколько тысяч военнослужащих. Российская армия уничтожила сотни единиц техники противника. В Киеве, понимая необходимость новой помощи западных партнеров, вновь стараются привлечь к себе внимание президента США Джо Байдена и лидеров стран НАТО, отметил он.