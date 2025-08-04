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Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:04

Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию

Военэксперт Кнутов: ВСУ могут попытаться вторгнуться в РФ перед визитом Уиткоффа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку вторжения на территорию России перед визитом спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Киев надеется объявить о переносе боевых действий на территорию РФ.

Еще представитель США [Уиткофф] прилетает, ВСУ могут под его визит организовать попытку вторжения, захватив кусок территории, чтобы потом говорить о переносе боевых действий на территорию России. Они постоянно заявляют, что используют для этого беспилотники самолетного типа. Соответственно, попытки захватить какие-то наши населенные пункты нужны для того, чтобы потом якобы их можно было менять на значительно большие территории на Украине. На мой взгляд, если своевременно это пресекать, то есть возможность предотвратить подобные атаки, — сказал Кнутов.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Уиткофф может приехать в Москву уже 6 августа. По его мнению, спецпосланник США обсудит вопросы конфликта на Украине. Политолог также добавил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна 3 сентября в Пекине.

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СВО
Стив Уиткофф
Украина
Россия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
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С. Якимова
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