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29 июля 2025 в 17:56

Военэксперт ответил, когда может наступить капитуляция Украины

Военэксперт Коротченко: Киев может капитулировать после разрушения энергетики

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украина может капитулировать после разрушения энергетической инфраструктуры, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, Вашингтону не следует ставить ультиматумы Москве, а стоит сосредоточиться на решении собственных проблем. Он также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими принципами, несмотря на внешнее давление.

Самый оптимальный способ добиться капитуляции Украины — это ударить по энергоинфраструктуре. Пока мы не будем наносить масштабные удары, рассчитывать на капитуляцию режима Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не приходится. Пусть президент США Дональд Трамп выдвигает пожелания каким-нибудь третьестепенным государствам либо проституированному Евросоюзу. Россия будет продолжать действовать на тех же принципах, на которых действует, — высказался Коротченко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что замена Владимира Зеленского на посту президента Украины может произойти в результате внутреннего переворота, возможно парламентского. По его словам, процесс смены власти будет нелинейным и может сопровождаться политическим кризисом.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Россия
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
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