Военэксперт ответил, когда может наступить капитуляция Украины Военэксперт Коротченко: Киев может капитулировать после разрушения энергетики

Украина может капитулировать после разрушения энергетической инфраструктуры, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, Вашингтону не следует ставить ультиматумы Москве, а стоит сосредоточиться на решении собственных проблем. Он также отметил, что Россия продолжит действовать в соответствии со своими принципами, несмотря на внешнее давление.

Самый оптимальный способ добиться капитуляции Украины — это ударить по энергоинфраструктуре. Пока мы не будем наносить масштабные удары, рассчитывать на капитуляцию режима Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) не приходится. Пусть президент США Дональд Трамп выдвигает пожелания каким-нибудь третьестепенным государствам либо проституированному Евросоюзу. Россия будет продолжать действовать на тех же принципах, на которых действует, — высказался Коротченко.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что замена Владимира Зеленского на посту президента Украины может произойти в результате внутреннего переворота, возможно парламентского. По его словам, процесс смены власти будет нелинейным и может сопровождаться политическим кризисом.