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29 июля 2025 в 16:16

Экс-депутат Рады ответил, как произойдет смена власти на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: замена Зеленского произойдет путем переворота

Спиридон Килинкаров Спиридон Килинкаров Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Замена Владимира Зеленского на посту президента Украины может произойти в результате внутреннего переворота, возможно парламентского, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, процесс смены власти будет нелинейным и может сопровождаться политическим кризисом.

В смене власти на Украине я делаю ставку на внутренний переворот, возможно парламентский. Я уверен в том, что это будет как-то нелинейно. Многим кажется, что Зеленский уходит, проходят выборы и приходит новый президент. Будет какой-то промежуточный вариант. Возможно, политический кризис, связанный с Национальным антикоррупционным бюро, будет углубляться. В конечном итоге он выльется в какой-то внутрипарламентский переворот. Без контроля над парламентом трудно остановить этих безумцев, которые сегодня у руля украинской власти, — высказался Килинкаров.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что США пойдут по консервативному пути для смещения Зеленского с должности президента Украины. По его словам, Вашингтон может сместить украинского лидера через переформатирование парламента, изменение коалиции и назначение нового премьера.

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