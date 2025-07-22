Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы Военэксперт Матвийчук: Россия может применять ФАБы в любой точке Украины

Россия может применять фугасные авиабомбы (ФАБы) в любой области специальной военной операции, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВС РФ активно применяют ФАБы на передней линии фронта.

ФАБы можно применять в любой точке Украины. Единственное, наши самолеты не используют их по западным округам ввиду того, что ПВО там еще не подавлено и это граничит с риском потери самолета. А по переднему краю и по южным регионам наши самолеты действительно применяют их. Проводится противовоздушная операция, которая подавляет средства ПВО, уничтожающие все цели на Украине, — отметил Матвийчук.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска ликвидировали подразделение Вооруженных сил Украины, которое проходило боевую подготовку в Великобритании. По его словам, группа была уничтожена фугасными авиационными бомбами (ФАБ). В Минобороны России эти данные не комментировали.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ обстреливают своих граждан по указке, исходящей из офиса президента Украины. При этом, по его словам, подобное распоряжение вряд ли прозвучало от главы государства Владимира Зеленского или главы Вооруженных сил Украины Александра Сырского.