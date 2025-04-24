Военэксперт объяснил мощнейший удар по Киеву в ночь на 24 апреля Военэксперт Матвийчук: удар по Киеву стал возмездием за пасхальное перемирие

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

ВС РФ в зоне СВО

Мощная атака на Киев в ночь на 24 апреля стала ответной мерой за нарушение Украиной пасхального перемирия, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, удар носил педагогический характер. Он отметил, что накануне должны были быть согласованы действия США, России, Великобритании, Франции и Украины по поводу вероятного перемирия, однако Киев их сорвал.

Думаю, удар по Киеву в ночь на 24 апреля стал педагогическим. Это удар возмездия за нарушенный Украиной мораторий на удары по российской энергетической инфраструктуре и за нарушение пасхального перемирия. Вчера должны были быть согласованы действия США, России, Британии, Франции, Украины по поводу вероятного перемирия. Киев и это сорвал, — пояснил Матвийчук.

Ранее Telegram-канал Wargonzo сообщил, что Вооруженные силы России в ночь на 24 апреля провели масштабную ракетную атаку по военным объектам в Киеве. По данным источника, речь идет об одном из крупнейших ударов с начала специальной военной операции. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта с Россией, потому что хочет «торпедировать» мирный процесс. Она также напомнила о попытках Киева сорвать пасхальное перемирие в зоне СВО.