Во Франции заявили о прогрессе переговоров в «нормандском формате»

Франция подчёркивает позитивную динамику по переговорам в «нормандском формате», заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона не исключена, однако пока конкретных сроков нет.

Мы констатируем позитивный прогресс в «нормандском формате», — сказал Атталь.

Он добавил, что Париж хочет избежать военного конфликта на Украине. Атталь также напомнил о том, что за последние дни лидеры РФ и Франции провели два телефонных разговора, во время которых обменялись мнениями по актуальным международным темам.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.