Во Франции заявили о прогрессе переговоров в «нормандском формате»
Представитель правительства Франции отметил прогресс в работе «нормандского формата»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:21, 01 февраля 2022
Представитель французского правительства Габриэль АттальФото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Франция подчёркивает позитивную динамику по переговорам в «нормандском формате», заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info. Он также отметил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона не исключена, однако пока конкретных сроков нет.
Мы констатируем позитивный прогресс в «нормандском формате», — сказал Атталь.
Он добавил, что Париж хочет избежать военного конфликта на Украине. Атталь также напомнил о том, что за последние дни лидеры РФ и Франции провели два телефонных разговора, во время которых обменялись мнениями по актуальным международным темам.
26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.