Козак рассказал о встрече советников лидеров «нормандской четвёрки»

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» стороны провели инвентаризацию минских договоренностей. Все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться, отметил он по итогам встречи, сообщает РИА Новости.

Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться, — рассказал представитель РФ.

Он выразил надежду, что результаты достигнутой договорённости через две недели материализуются в конкретные решения.

Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта, — добавил Козак.

Не получилось, по его словам, прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР. Козак уточнил, что представители «нормандской четвёрки» снова встретятся через две недели в Берлине.

Ранее стало известно, что встреча советников «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе стартовала в Елисейском дворце в Париже. Последний раз четверо советников «нормандского формата» встречались в сентябре 2021 года по видеосвязи. Накануне переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что Козак доведёт позицию Москвы до своих собеседников.