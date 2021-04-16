Во Франции восемь человек умерли после вакцинации AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/86e8551e-3f01-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

В результате тромбоза, возникшего после прививки от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, во Франции умерли восемь человек. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

По данным на 8 апреля, в стране было сделано более 2,72 миллиона прививок против коронавируса. При этом со 2 по 8 апреля выявили 9 новых случаев атипичного по своей локализации тромбоза и два случая изолированного диссеминированного внутрисосудистого свёртывания.

Во Франции с начала вакцинации населения против коронавируса препаратом компании AstraZeneca было зафиксировано 23 случая тромбоза. Смертельными оказались 8 из них.

Ранее стало известно о том, что обнаружен риск возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna. В исследовании указывается, что опасность возникновения тромбоза от этих вакцин против COVID-19 оказалась в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом писал NEWS.ru.