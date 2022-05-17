Во Франции указали Европе на её «оплошность» в отношении России Французский политик Буффето: Европа в отношении России допустила «непостижимую оплошность»

Европейский парламент / Фото shutterstock.com

Французский политик Стефан Буффето охарактеризовал европейскую политику в отношении России как «непостижимую оплошность». Москву следовало сделать союзником Европы после распада СССР, заявил он в статье, опубликованной изданием Boulevard Voltaire.

Автор публикации напомнил, что до 1917 года Российская империя была союзником Европы. И Москву в 1990-е следовало интегрировать в европейскую политику, тем самым получилось бы добиться равновесия в Евразии. Евросоюз поступил иначе, решив придерживаться американской доктрины. В США считали, что им придётся уйти из региона, если бы случилось сближение Западной Европы и России, добавил Буффето.

Он считает США страной, которая в последние годы дестабилизировала мир. Речь идёт об американской политике на Ближнем Востоке, за которую, уверен автор, европейцы заплатили высокую цену.

При этом Буффето назвал Россию не угрозой, а важным элементом поддержания мирового порядка. Её прежде не смогли стереть с карты мира ни Карл XII, ни Наполеон, ни Гитлер, подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что демократия в США опустилась до уровня «дефектной». Осознание этого не позволяет большинству стран мира поддерживать Вашингтон и выступать против России в условиях специальной операции на Украине. С таким утверждением выступили авторы издания Foreign Policy. По мнению FP, для большей части мира «читающая нравоучения Америка» представляет собой «серьёзно занедужившую демократию».