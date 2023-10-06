Во Франции садист держал в доме мужчину на цепи Во Франции мужчина сбежал из плена пожилого садиста, который держал его на цепи

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В Ницце арестован француз старше 60 лет, подозреваемый в том, что удерживал в специальной комнате своего коттеджа и подвергал пыткам мужчину, сообщает издание Actu 17. Пострадавший провел некоторое время в плену у подозреваемого, пока не смог 7 сентября сбежать из его дома. На дороге его подобрали случайные встречные. Мужчина при этом был полураздет и с цепью на шее.

Похищенного мужчину удалось спасти, хотя он был полураздет и на шее у него была железная цепь. Его быстро доставили в полицейский участок, где его допросили, — сообщил источник издания, знакомый с материалами дела.

Пострадавший утверждает, что подозреваемый угрожал ему электрошокером и пистолетом, чтобы похитить из дома в городе Реймсе на северо-востоке Франции. Вынужденный залезть в багажник машины похитителя мужчина объясняет, что затем его связали в комнате, обставленной принадлежностями для пыток, подходящей для БДСМ-практик. Также похититель рассказал ему, что ранее уже убил трех жертв.

Задержанный настаивает, что все происходило по обоюдному согласию. При этом он признал, что оказывает услуги в роли «мастера» — доминирующего партнера в БДСМ-практиках. Это же подтвердил свидетель со стороны защиты на заседании суда, который пользовался этими услугами.

Ранее в городе Энгельсе Саратовской области женщину приговорили к 9,5 года колонии общего режима за убийство сожителя. В июне 2022 года, рассердившись на партнера после очередной ссоры, она предложила ему заняться сексом в формате БДСМ, используя технику шибари, которая подразумевает связывание партнера веревками. Мужчина согласился. Женщина связала ему ноги и руки и задушила проводом от зарядника для смартфона.