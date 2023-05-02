«Прибегла к хитрости»: женщина предложила сожителю БДСМ-игру, чтобы убить В Энгельсе женщину приговорили к 9,5 года колонии за убийство партнера в ходе БДСМ-игры

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В Энгельсе Саратовской области женщину приговорили к 9,5 года колонии общего режима за убийство сожителя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В июне 2022 года, рассердившись на партнера после очередной ссоры, она предложила ему заняться сексом в формате БДСМ, используя технику шибари, которая подразумевает связывание партнера веревками. Мужчина согласился. Женщина связала ему ноги и руки и задушила проводом от зарядника для смартфона.

Понимая, что справиться с мужчиной самостоятельно ей будет тяжело, она, прибегнув к хитрости, предложила ему игру со связыванием, на что мужчина ответил согласием. Связав руки и ноги потерпевшего веревкой, подсудимая, воспользовавшись его беспомощным положением, задушила проводом от зарядного устройства мобильного телефона, — указано в сообщении.

Защитник осужденной обжаловал приговор в апелляционном порядке, настаивая на неверной квалификации действий виновной и противоречивости выводов суда. Прокурор все доводы адвокатов опроверг.

Ранее в Воронеже 20-летний молодой человек по неосторожности задушил свою 17-летнюю девушку во время секса. После этого он вынес из ее дома телефон и ноутбук, чтобы следователи не могли прочесть его переписку с возлюбленной, а квартиру поджег, чтобы замести следы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В региональном управлении СКР опровергли информацию о задержании молодого человека. Подозреваемых в уголовном деле на текущий момент нет.