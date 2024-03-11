Во Франции пожаловались на хакерские атаки BFMTV: госсайты Франции подверглись мощной DDоS-атаке

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Французские государственные сервисы подверглись «беспрецедентной по интенсивности» хакерской атаке, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в правительстве. Власти открыли кризисный штаб для принятия мер и обеспечения бесперебойности цифровых услуг. Отмечается, что DDоS-атака была произведена накануне, 10 марта.

На данном этапе воздействие этих атак для большинства сервисов снижено, а доступ к государственным сайтам восстановлен, — говорится в сообщении.

На днях стало известно о взломе украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Члены хакерской группы RaHDIt получили и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников ТЦК в ответ на подготовку властями Украины новых мер по мобилизации населения. В публичный доступ попали фотографии, имена, должности, звания и места проживания представителей центров.

Ранее международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, пресекла деятельность хакерской группировки LockBit. Всего было конфисковано 11 тысяч доменов, используемых хакерами и их дочерними компаниями для распространения программ-вымогателей.

В операции приняли участие правоохранители из 11 стран со всего мира. Хакеры LockBit признались, что теперь «находятся под контролем» международной коалиции. В ФБР группировку назвали «одной из самых плодовитых» за все времена.