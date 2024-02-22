Хакеры добыли информацию о тысячах сотрудников военкоматов Украины Хакерская группа RaHDIt опубликовала данные 2,6 тысячи сотрудников ТЦК Украины

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены хакерской группы RaHDIt завладели и опубликовали личные данные 2,6 тысячи сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющих функции военкомата, сообщает РИА Новости. По словам хакеров, они решили опубликовать информацию из-за подготовки властями Украины новых мер по мобилизации населения.

В связи с подготовкой украинскими властями новых мер по мобилизации хакерской группой RaHDIt проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника, — заявили представители группы RaHDIt.

В карточках, опубликованных хакерами, приводятся фотографии сотрудников военкоматов, в том числе членов медицинских комиссий. В них указаны имена, должности и звания сотрудников, а также номера их телефонов и паспортов. Кроме того, в карточках имеются сведения о месте проживания представителей ТЦК. Хакеры выразили надежду на то, что публикация личных данных военкомов позволит сорвать планы правительства Украины по мобилизации населения.

Как сообщалось ранее, сотрудники киевских военкоматов выдавали горожанам повестки под прикрытием поисковых мероприятий. Гражданам заявили, что в Киеве якобы искали диверсантов и разведчиков, поэтому в городе были установлены блокпосты.