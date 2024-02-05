Киевские военкомы раздавали повестки под видом выявления диверсантов «Страна.ua»: военкомы в Киеве выписывали повестки под видом выявления ДРГ

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве полицейские и военкомы выписывали повестки под прикрытием «поисковых мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага» в Оболонском районе, сообщило украинское издание «Страна.ua». На одном из фото, опубликованном Территориальным центр комплектования (ТЦК), водитель показал документ, похожий на повестку в военкомат.

На снимках, представленных ТЦК, показали блокпосты, установленные в нескольких местах Оболонского района. На кадрах видно, как сотрудники военкомата и полиции что-то выписывают людям за рулем.

По данным издания, фото с улыбающимся водителем, которому вручили повестку в ходе рейда, впоследствии было удалено. При этом ранее такие блокпосты для «выявления диверсантов» уже разворачивали и в других районах Киева и области, впоследствии в ТЦК признавали, что людям раздавали повестки.

В декабре экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщал, что в Киевской области появятся специальные блокпосты для проверки документов. Бывший народный избранник предупреждал, что на блокпостах сотрудники военкоматов будут вручать людям повестки.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно, снятое в Варшаве, на котором человек в военной форме вручает украинцу повестку и требует покинуть территорию Польши. На кадрах мужчина в камуфляже стоит у автомобиля с черными номерами, которыми пользуются военные на Украине, по данным СМИ.