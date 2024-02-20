Стало известно о ликвидации крупной хакерской группировки Bloomberg: правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки LockBit

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Международная коалиция правоохранителей, в которую вошли Федеральное бюро расследований (ФБР) и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, пресекли деятельность хакерской группировки LockBit, сообщает агентство Bloomberg. Всего было конфисковано 11 тысяч доменов, используемых хакерами и их дочерними компаниями для распространения программ-вымогателей.

В операции приняли участие правоохранители из 11 стран со всего мира. Члены LockBit признались, что теперь «находятся под контролем» международной коалиции. Сотрудникам правоохранительных органов за последние несколько дней удалось разрушить инфраструктуру «одной из самых плодовитых хакерских группировок всех времен», подчеркнул представитель ФБР.

Ранее хакеры опубликовали в Сети секретные данные о военных и разведывательных объектах Великобритании. В открытом доступе оказались документы, при помощи которых можно проникнуть на базу атомных подводных лодок HMNB Clyde, а также в лабораторию химического оружия Porton Down. Материалы могли быть выложены хакерской группой LockBit, которую связывают с РФ. Они взломали базу данных Zaun, фирмы, которая производит ограждения для объектов максимальной безопасности.