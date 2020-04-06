Во Франции поляк заперся в «Ашане» с шампанским и всю ночь смотрел порно

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Полиция французского города По задержала поляка, который вечером 3 апреля заперся в «Ашане» и провёл ночь в магазине за просмотром порнофильмов и распитием шампанского и виски. Пьяного мужчину обнаружили в супермаркете утром 4 апреля.

Задержанного пришлось везти в больницу. Там он сломал аппарат для проверки сердца стоимостью €15 тысяч, вылив на него водно-спиртовой гель.

Сейчас поляк находится под стражей в полицейском участке, в ближайшее время он предстанет перед судом, уточняет France Bleu.

В Оренбурге вор-рецидивист уснул в уютном кожаном кресле, присев отдохнуть во время кражи денег из сейфа. Его сон прервали полицейские, писал NEWS.ru.