Во Франции рассказали, какое решение РФ и США может выбесить Макрона Политик Филиппо: решение РФ и США о мире на Украине не понравится Макрону

Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Россия и США могут принять решение о мирном урегулировании на Украине, которое не понравится французскому лидеру Эммануэлю Макрону, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Он отметил, что планы Москвы и Вашингтона также вызовут недовольство среди «обезумевших от войны жителей ЕС».

Грядущий мир совершенно не понравится Макрону и обезумевшим от войны жителям ЕС, — написал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции рассматривает возможность распустить парламент осенью для проведения внеочередных выборов. По данным агентства, он уверен в том, что такой шаг не скажется на его популярности у сограждан, которая, в свою очередь, растет благодаря признанию Макрона на международной арене. В Елисейском дворце заявили, что таких планов у французского лидера нет.

До этого издание Le Point выразило мнение, что Эммануэль Макрон сводит на нет усилия президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты считают, что он втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру» по соображениям внутренней политики, но без поддержки Штатов она не имеет смысла.