Французский парламент может стать жертвой амбиций Макрона Bloomberg: Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью для проведения внеочередных выборов, сообщает агентство Bloomberg. При этом он уверен в своей популярности у сограждан, чтобы совершить такой шаг.

Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью, поскольку его признание на международной арене способствует росту популярности французского президента среди собственных граждан, — утверждается в материале.

Ранее издание Le Point выразило мнение, что Эммануэль Макрон сводит на нет усилия президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты считают, что он втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру» по соображениям внутренней политики, но без поддержки Штатов она не имеет смысла.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоречия в высказываниях Макрона могут быть вызваны перепадами атмосферного давления. Таким образом она отреагировала на то, что французский лидер сначала собирался вести с РФ переговоры от лица Европы, а затем предложил защитить ее от России своим ядерным оружием.