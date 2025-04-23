В администрации Макрона прокомментировали сведения о роспуске парламента В правительстве Франции заявили, что роспуск парламента не планируется

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Парламент Франции

Елисейский дворец опроверг информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность распустить парламент осенью. Как указано на странице Елисейского дворца в соцсети X, таких планов не существует. Какие-либо подробности также не сообщаются.

Администрация президента республики уполномочена опровергнуть информацию о досрочном роспуске парламента, — указывается в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции рассматривает возможность распустить парламент осенью для проведения внеочередных выборов. По данным агентства, он уверен в том, что такой шаг не скажется на его популярности у сограждан, которая, в свою очередь, растет благодаря признанию Макрона на международной арене.

До этого издание Le Point выразило мнение, что Эммануэль Макрон сводит на нет усилия президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты считают, что он втягивает страну «в кровавую и абсурдную авантюру» по соображениям внутренней политики, но без поддержки Штатов она не имеет смысла.